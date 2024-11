Lanazione.it - Perseguita la ex fidanzata mentre è agli arresti domiciliari: 36enne arrestato

(Di venerdì 1 novembre 2024) Capannori (Lucca), 1 novembre 2024 –la ex: per questo unè statoe condotto in carcere. Il fatto è accaduto a Capannori, in provincia di Lucca, nella frazione di Marlia, dove i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano, con i militari della sezione radiomobile della compagnia di Lucca, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare disposta dal giudice del Tribunale di Nuoro che ha disposto la carcerazione per il, pregiudicato, residente a Capannori.