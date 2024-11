Liberoquotidiano.it - Migranti: Renzi, 'poliziotti servono in strada non nei resort, Meloni ammetta sbaglio Albania'

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 nov (Adnkronos) - "Il Governospende milioni di euro per mandaree carabinieri italiani neialbanesi perché la premier non riesce ad ammettere di aver sbagliato. Quei, quei carabinieri servirebbero nelle stazioni, nelle periferie, nelle strade italiane. Non neialbanesi. Stiamo buttando i soldi dei contribuenti italiani per un'operazione che non serve a nulla". Lo scrive sui social Matteo