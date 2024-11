Sport.quotidiano.net - Lastrigiana ha più credito. Ma serve subito la riprova

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Con l’ultimo il pareggio ottenuto sul difficile campo della Baldaccio Bruni laguadagna sempre più credibilità in questa prima fase del campionato. La squadra del tecnico Alessandro Gambadori smaltite le due sconfitte di fila, Foiano e Grassina, ha incamerato alcuni risultati positivi consentendole di racimolare cinque punti utili per risalire verso la linea di galleggiamento della classifica. La grande prova espressa con autorevolezza contro la Baldaccio, sicuramente equivale a una vittoria, ben sapendo che gli aretini, dopo i tre punti conquistati sul campo dell’Antella, contro i fiorentini puntavano a festeggiare la prima vittoria casalinga. Il percorso per i biancorossi di Gambadori prosegue con la sfida con la Rondinella in programma domenica alla "Guardiana", altra tappa da non fallire.