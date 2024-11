Lanciano sassi sulle auto in corsa dal cavalcavia dell’autostrada: nei guai 4 adolescenti - È accaduto a Capua, nel Casertano. I quattro minorenni sono stati segnalati alla competente autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato. Fanpage.it - Lanciano sassi sulle auto in corsa dal cavalcavia dell’autostrada: nei guai 4 adolescenti Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- È accaduto a Capua, nel Casertano. I quattro minorenni sono stati segnalati alla competenterità Giudiziaria dalla Polizia di Stato.

È accaduto a Capua, nel Casertano. I quattro minorenni sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato ...

I giovani posizionati sul viadotto di Capua hanno lesionato il parabrezza di due autocarri. Individuati grazie alle videocamere di sorveglianza ...

TREVIGNANO Hanno lanciato per gioco un sasso dal cavalcavia della Pedemontana, centrando il parabrezza di un’auto in corsa. A bordo c’era una famiglia toscana, miracolata. Adesso ...

La Polizia di Stato ha identificato 4 minorenni che avrebbero lanciato dal cavalcavia dell'autostrada A1 nel tratto che attraversa il comune di Capua (Caserta) dei sassi contro automobili in transito.