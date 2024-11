Ilrestodelcarlino.it - La nipotina di Valentino Rossi e le prime foto con papà Luca e mamma Marta: emozioni e coccole Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Gli scatti della coppia Marini-Vincenzi dopo la nascita della loro primogenita Angelina Luce, dallo shopping alle poppate: tanti momenti di gioia condivisi sui social con i propri follower e le parole del "Dottore", entusiasta di diventare zio

Luca Marini è diventato papà: è nata Angelina Luce, prima nipote di Valentino

La coppia ha dato il lieto annuncio tramite i propri profili social, accompagnando le prime foto di famiglia ... naturalmente anche la prima nipotina di Valentino Rossi, fratello di Marini ...

Valentino Rossi, è nata la nipotina. Luca Marini: "Amore grande, sei perfetta"

Luca Marini e Marta Vincenzi sono diventati genitori. Il fratello del campione di MotoGp Valentino Rossi ha annunciato il lieto evento condividendo un dolce scatto sul suo account ufficiale ...

Valentino Rossi, cosa fa oggi? Il rench, le gare con le auto e la seconda figlia in arrivo. «Speravo in un maschietto»

Valentino Rossi co-conduttore del GialappaShow insieme al Mago Forest. Questa sera alle 21,30 l'ex pluricampione di MotoGp sarà protagonista alle 21,30 su Tv8 (Canale 8 del ...

Valentino Rossi co-pilota al GialappaShow con il Mago Forest. Come si è preparato per andare su Tv8? Mangiando fagioli (e tagliatelle)

Chi cambia canale è un burfaldino. Ieri sera di più. Perché Valentino Rossi, alle 21.30, su Tv8 ( e 108 di Sky), è stato il co-conduttore del GialappaShow. Nella ...