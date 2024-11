vigili del fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 31 ottobre sono intervenuti sull'autostrada A 16 Napoli - Canosa, al Km. 40,300 in direzione Canosa nel territorio del comune di Mercogliano, per un Incendio che ha visto coinvolta un'autovettura in transito, solo qualche ora prima a pochi Avellinotoday.it - Incendio sull'autostrada A16: intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Avellino Leggi tutto su Avellinotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Avellinotoday.it: Ideldinella tarda serata di ieri 31 ottobre sono intervenutiA 16 Napoli - Canosa, al Km. 40,300 in direzione Canosa nel territorio del comune di Mercogliano, per unche ha visto coinvolta un'autovettura in transito, solo qualche ora prima a pochi

Fiamme sull’A16 nel tratto di Mercogliano: i caschi rossi evitano il peggio

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 31 ottobre, sono intervenuti sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 40,300 in direzione Canosa nel territorio del comune di Mercogliano ...

FOTO/ Incendio sull’autostrada A16: auto in transito avvolta dalle fiamme

Subito dopo le ore 18:00 di oggi, 31 ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 41,200, nel territorio del comune di Mercogliano, per un incendio ...

Mercogliano, A16. In fiamme auto in transito, tre persone a bordo

Le tre persone a bordo, provenienti da Napoli e dirette in Irpinia, non hanno riportato conseguenze, sebbene abbiano vissuto un comprensibile spavento. La Polizia Stradale e la società autostradale ...

Auto in fiamme sull'A16, paura per le tre persone a bordo

Paura nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 41,200, nel territorio del comune di Mercogliano, per un incendio che ha coinvolto un'auto in transito. Le ...