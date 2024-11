Ilrestodelcarlino.it - Il calendario dei carabinieri sul rapporto tra l’Arma e i giovani

Anche a Fermo, come nel resto d'Italia, il comandante provinciale, colonnello Gino Domenico Troiani, ha presentato il nuovo calendario dei Carabinieri 2025. La pubblicazione, giunta alla sua 92esima edizione, è stata curata da due professionisti importanti come Marco Lodola, esponente del futurismo, e Maurizio de Giovanni. Il primo si è occupato della veste grafica dell'opera, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, ha curato la storia narrata. Il tema scelto è quello del rapporto tra genitori e figli, visto attraverso gli occhi di un carabiniere e di suo figlio. I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre.