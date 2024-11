Lanazione.it - Fibromialgia. L’impegno del Kiwanis

Ceccuti Accendere i riflettori sulla, patologia ancora troppo sottovalutata nonostante in Italia ne soffrano 2 milioni di persone. Questo lo scopo delClub Firenze, che già l'anno passato ha avviato una campagna di sensibilizzazione in merito, perché chi ne soffre venga ascoltato e possa uscire dall'invisibilità. "Il dolore cronico derivante dalla patologia – commenta Daniele Santucci, past president del Club, sotto la cui guida è stato avviato il progetto di collocazione di una panchina viola in città - provoca di fatto emarginazione sociale, e il trattamento inappropriato espone al rischio di compromissione della salute oltre a ripercussioni nello svolgere anche le normali attività quotidiane.