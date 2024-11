Amica.it - Colori soft ed eleganti per la pedicure autunnale: rituale di bellezza senza stagione

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Amica.it: Con l’arrivo dell’autunno, l’attenzione si sposta sui look caldi, morbidi e dal sapore cozy. E così anche sulla manicure, che si tinge dipiù caldi e scuri che si sposano perfettamente con l’atmosfera di. Un’altra cosa importante, da non dimenticare, è la, un gesto di cura che merita un posto anche nella routine di, durante i mesi più freddi. Certo, d’estate i piedi sono costantemente in mostra, ma in autunno si trasforma in undie rigenerazione. Una vera e propria coccola. Anche perché, con il cambiamento climatico in corso e l’innalzamento delle temperature, è sempre più facile indossare sandali, anche in novembre.