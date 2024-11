Zon.it - Cava de’ Tirreni, abusavano della nipote: condannati tre uomini

Il tribunale di Nocera Inferiore ha condannato tredide', di età compresa tra i 40 e i 50 anni, a pene di 7, 2 e 1 anno di reclusione per atti di abuso e molestie sessuali ai danniloro. Gli episodi, risalenti al periodo tra il 2014 e il 2021, sono stati scoperti grazie alla denuncia presentata dalla madrevittima, che ha dato il via a un'indagine approfondita condotta dalla Procura di Nocera Inferiore. Come riportato dal quotidiano SalernoToday, la giovane ha testimoniato in modalità protetta, confermando i vari episodi e identificando gli imputati. L'attendibilità delle dichiarazioni è stata ulteriormente supportata dal parere di uno specialista.