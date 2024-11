Anteprima24.it - ‘Caserta Decide’ segnala danni al patrimonio arboreo: cementificate radici di alberi

Con grande preoccupazione, siche i lavori attualmente in corso nel cantiere ciclabile di Via Ferrarecce – Via Unità Italiana, gestiti dalla ditta Megastrutture S.r.l., stanno arrecandosignificativi aldella città. Si registrano episodi di cementificazione dellee tagli non autorizzati di, pratiche che minacciano la stabilità e la sopravvivenza delle piante lungo il tracciato e che violano le disposizioni dell'ordinanza comunale n. 454 del 14/10/2024. L'amministrazione comunale è invitata a vigilare con la massima attenzione sull'operato della ditta incaricata, affinché siano rispettate le norme di tutela ambientale e le condizioni di salvaguardia del verde pubblico stabilite dall'ordinanza.