Bologna ancora senza vittorie in casa, ma anche il Lecce ha la sua priorità - Lecce – Non ha ancora mai vinto in casa, ma ha perso solo una volta ed è in serie positiva da sette gare: il Bologna di mister Italiano attende il Lecce nella sua tana per indirizzare definitivamente il suo campionato verso la parte più nobile della classificaIl tecnico dei felsinei, nella Lecceprima.it - Bologna ancora senza vittorie in casa, ma anche il Lecce ha la sua priorità Leggi tutto su Lecceprima.it (Lecceprima.it - venerdì 1 novembre 2024)– Non hamai vinto in, ma ha perso solo una volta ed è in serie positiva da sette gare: ildi mister Italiano attende ilnella sua tana per indirizzare definitivamente il suo campionato verso la parte più nobile della classificaIl tecnico dei felsinei, nella

I felsinei vengono comunque dal successo a Cagliari e da sette risultati utili di fila, i giallorossi hanno invertito con il Verona il trend negativo e vogliono continuare sulla buona strada prima del ...

Bologna a caccia della prima vittoria in casa: “Col Lecce voglio gli stessi occhi di Cagliari”

(ilrestodelcarlino.it)

Sabato alle 15 la sfida al Dall'Ara contro i salentini per bissare il bel successo di martedì scorso in Sardegna. Tante conferme in vista per Italiano, che però sarà ancora costretto a fare a meno deg ...

Il Bologna a caccia dei punti lasciati per strada. Italiano: “Col Lecce voglio gli stessi occhi della vittoria a Cagliari”

(bologna.repubblica.it)

Sabato alle 15 al Dall’Ara il match coi salentini. In attesa della sfida di Champions col Monaco ...

L'ultima vittoria del Bologna in casa risale all'1 Aprile scorso

(pianetalecce.it)

Il Lecce in casa del Bologna è uscito spesso con le gambe rotte: i numeri dicono 13 vittorie dei padroni di casa contro le 3 degli ospiti ...