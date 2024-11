Boccone di traverso, bimba di sette mesi muore davanti ai soccorritori - Dopo la morte di Rocco, il bimbo di 24 giorni mancato a Montebelluna per una sospetta pertosse, la Marca registra un nuovo neonato deceduto. Questa volta a perdere la vita è stata una bimba di soli sette mesi, morta durante il trasporto dalla farmacia di Tezze (Vazzola) all'ospedale di Conegliano Trevisotoday.it - Boccone di traverso, bimba di sette mesi muore davanti ai soccorritori Leggi tutto su Trevisotoday.it (Trevisotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo la morte di Rocco, il bimbo di 24 giorni mancato a Montebelluna per una sospetta pertosse, la Marca registra un nuovo neonato deceduto. Questa volta a perdere la vita è stata unadi soli, morta durante il trasporto dalla farmacia di Tezze (Vazzola) all'ospedale di Conegliano

Un boccone le va di traverso: muore bimba di 7 mesi

(nordest24.it)

VAZZOLA (TV) - Ieri pomeriggio, una neonata di sette mesi è tragicamente deceduta a causa di un problema respiratorio, nei pressi di Tezze di Vazzola e del pronto soccorso di Conegliano. I genitori, d ...

Boccone di traverso, i carabinieri salvano la vita a un bimbo di tre anni

(quotidianodipuglia.it)

Il bimbo di tre anni, che stava per soffocare a causa del boccone andato di traverso, è stato salvato dai carabinieri. Purtroppo, il boccone ingerito non ha seguito la sua via “fisiologica” e ...

Il boccone gli va di traverso, muore soffocato sul pianerottolo mentre cerca aiuto

(urbanpost.it)

Il boccone gli va di traverso, muore soffocato sul pianerottolo – Un dramma improvviso ha colpito la comunità di Settimo Torinese, vicino Torino, la sera del 13 ottobre. Un uomo di 58 anni ha ...

Un boccone gli va di traverso, suona ai vicini e muore sotto i loro occhi

(today.it)

Secondo quanto riferisce TorinoToday, l'uomo aveva da poco iniziato a cenare quando un boccone di cibo gli è andato di traverso. La richiesta di aiuto ai vicini Il 58enne è riuscito ad aprire la porta ...