Matteo, interpretata da Raoul Bova e Nino Frassica, totalizzare il 23.5% di share pari a 3.850.000 spettatori, in calo ma leader di fascia. Su Canale5, la serie turca Endless Love con Karem Asilik conquista invece il 15.3% con 2.501.000 appassionati, secondo programma più visto in prime time. Su Rai2, Antonino Monteleone al timone de L'altra Italia chiude definitivamente i battenti all'1.4% di share con una media di 218.000 spettatori. Su Rai3 Geppi Cucciari con Splendida cornice conquista una media di 757.000 affezionati pari al 4.9% di share Su Italia1, Le Iene presentano: Inside con un dossier di Giulio Golia sulle falle del sistema giudiziario ha conquistato il 7.1% con 810.000 individui all'ascolto. Iltempo.it - Boccia non fa volare Formigli. Vince Don Matteo, bene Le Iene Leggi tutto su Iltempo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iltempo.it: Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 31 ottobre 2024 vedono in prima serata la terza puntata della nuova stagione di Don, interpretata da Raoul Bova e Nino Frassica, totalizzare il 23.5% di share pari a 3.850.000 spettatori, in calo ma leader di fascia. Su Canale5, la serie turca Endless Love con Karem Asilik conquista invece il 15.3% con 2.501.000 appassionati, secondo programma più visto in prime time. Su Rai2, Antonino Monteleone al timone de L'altra Italia chiude definitivamente i battenti all'1.4% di share con una media di 218.000 spettatori. Su Rai3 Geppi Cucciari con Splendida cornice conquista una media di 757.000 affezionati pari al 4.9% di share Su Italia1, Lepresentano: Inside con un dossier di Giulio Golia sulle falle del sistema giudiziario ha conquistato il 7.1% con 810.000 individui all'ascolto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ascolti tv,faFormigli. Vince Don Matteo, bene Le Iene; Gianni Morandi protagonista di una disastrosa partita a bocce; Ascolti tv, In Onda boom con l'intervista a Maria Rosaria. Urbano Cairo festeggia; I dubbi di FdI, il gelo degli alleati, l'ansia del Colle. La resa di Meloni su Sangiuliano prima dida Zelensky; Wizz Air pensa al bis di «All you can fly» a 499 euro, le altre low cost insorgono: «si troverà posto»;-Sangiuliano, Meloni a Cernobbio: «Questa storiaindebolirà il governo»; Approfondisci 🔍

Ascolti tv, Boccia non fa volare Formigli. Vince Don Matteo, bene Le Iene

(iltempo.it)

Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 31 ottobre 2024 vedono in prima serata la terza puntata della nuova stagione di Don Matteo, ...

Boccia torna in tv e fa la vittima: “Io perseguitata, vivo segregata in casa”

(msn.com)

Sul caso della chiave d'oro di Pompei, Boccia nega di esserne in possesso. "Se si parla di me, che di tutto quello che ho detto finora ho fornito le prove, sono ancora non creduta. Mentre chi mette ...

Boccia torna in tv per difendere lo sfregio. Ma sui social fa autogol sulla finta laurea

(msn.com)

intervista nella quale l’uomo sosteneva che i due non s’erano ancora divorziati per via di lungaggini attribuibili sostanzialmente a Boccia. Insomma, due giorni fa Maria Rosaria Boccia, per smentire ...

Piazzapulita, Boccia tra caso laurea e la ferita di Sangiuliano. Bocchino: "Cumulo di bugie"

(iltempo.it)

Nello Ariberti non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, asserendo soltanto che «per 50.000 euro fa tutte le interviste che vuole». Qualche giorno fa quest'ultimo aveva pubblicato un post in ...