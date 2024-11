Avellino a -4 dalla vetta, ridotto il gap dal Benevento: ecco quanti punti hanno recuperato i lupi dall'arrivo di Biancolino - La sesta vittoria consecutiva e il settimo risultato utile, ma anche il -4 dal primo posto. Il turno infrasettimanale, valido per la dodicesima giornata del campionato, consegna altre indicazioni all’Avellino di Raffaele Biancolino. Le rotazioni funzionano, a Trapani si è visto ancora una volta Europa.today.it - Avellino a -4 dalla vetta, ridotto il gap dal Benevento: ecco quanti punti hanno recuperato i lupi dall'arrivo di Biancolino Leggi tutto su Europa.today.it (Europa.today.it - venerdì 1 novembre 2024)- La sesta vittoria consecutiva e il settimo risultato utile, ma anche il -4 dal primo posto. Il turno infrasettimanale, valido per la dodicesima giornata del campionato, consegna altre indicazioni all’di Raffaele. Le rotazioni funzionano, a Trapani si è visto ancora una volta

Il Mattino - Avellino, passo doppio verso la vetta

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sull'Avellino che ha vinto contro il Trapani ieri sera. "L’Avellino di mister Biancolino non si ferma più e cala la ...

Corriere dello Sport - L'Avellino in volo affonda il Trapani

Altro successo per l'Avellino stavolta contro il Trapani, l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della squadra di Biancolino. "Provate a fermarlo. Sesta vittoria ...

Benevento pari a Crotone. Sanniti sempre in vetta, ma le inseguitrici accorciano

2 a 2 della Strega in Calabria. Pareggiano anche Casertana e Turris. Vittorie in trasferta per Sorrento, Cavese, Giugliano e Avellino. Lupi terzi ...

CLASSIFICA MARCATORI: Inglese sale a quota 5 gol, Lescano e Patierno quasi in doppia cifra

Riportiamo di seguito la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse 12 giornate. Facundo Lescano, bomber che il Trapani ha prelevato dalla Triestina nella sessione estiva del c ...