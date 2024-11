Ilrestodelcarlino.it - Agguato davanti alla scuola, studente di 15 anni pestato: “Il branco si è accanito su di lui”

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Modena, 1 novembre 2024 – Un, ancora una volta la bravata gratuita che scavalca il confine e diventa violenza. E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 14 all’uscita del liceo scientifico Wiligelmo in viale Corassori. Un gruppo di sei, sette ragazzi, secondo il racconto di altri studenti presentizuffa, ha preso di mira un loro coetaneo, unodel liceo di circa 15, che stava avviandosi a piedi verso la vicina fermata dell’autobus per tornare a casa. “Gli hanno fatto lo sgambetto – racconta Pietro – lui è caduto, il nostro amico si è alzato e gli chiesto perché ce l’avevano con lui; il giovane ha reagito verbalmente e il gruppo si èsu di lui, lo hanno spinto e uno di loro gli ha sferrato un pugno in faccia; aveva l’occhio gonfio, tumefatto”.