2024 entra nella fase decisiva: dal 1° al 3 novembre andrà in scena il Gran Premio del Brasile a Interlagos, la terza tappa del trittico di gare in continente americano. Si tratta del quartultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori. Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva, ma attenzione al ritorno di Lando Norris. L’inglese è arrivato secondo in Messico e ha recuperato un po’ di terreno sull’olandese che è arrivato sesto dopo la doppia penalità: ora sono 47 i punti di distacco. La Ferrari ci può credere invece per il Mondiale costruttori: 29 punti il distacco rispetto alla McLaren. Oasport.it - A che ora la F1 stasera, GP Brasile 2024: programma prove libere e Qualifiche Sprint, tv, streaming Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Il Mondiale di Formula 1entra nella fase decisiva: dal 1° al 3 novembre andrà in scena il Gran Premio dela Interlagos, la terza tappa del trittico di gare in continente americano. Si tratta del quartultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori. Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva, ma attenzione al ritorno di Lando Norris. L’inglese è arrivato secondo in Messico e ha recuperato un po’ di terreno sull’olandese che è arrivato sesto dopo la doppia penalità: ora sono 47 i punti di distacco. La Ferrari ci può credere invece per il Mondiale costruttori: 29 punti il distacco rispetto alla McLaren.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: F1 2024, oggi il GP Brasile: orari TV8 e Sky di prove libere e qualifiche sprint, dove vederle in TV; F1 in tv oggi: dove vedere GP del Brasile in diretta e streaming; Formula 1, oggi il GP Messico: orari tv e ultime news da Città del Messico; A chela F1, GP Brasile 2024: programma prove libere e Qualifiche Sprint, tv, streaming; Formula 1, Sainz vince il GP Messico: festa Ferrari con Leclerc 3°, Norris 2°, doppia penalità per Verstappen; A chela F1, GP Messico 2024: programma gara, tv, streaming, differita TV8; Approfondisci 🔍

A che ora la F1 stasera, GP USA 2024: programma gara, tv, streaming

(oasport.it)

Stasera, alle ore 21.00 italiane, è prevista la partenza del Gran Premio degli Stati Uniti 2024, diciannovesimo e sestultimo appuntamento stagionale del ...

A che ora la F1 stasera, GP Messico 2024: programma gara, tv, streaming, differita TV8

(oasport.it)

Il Mondiale di Formula 1 2024 entra nella fase decisiva: oggi va in scena il Gran Premio del Messico, la seconda tappa di un trittico di gare in America.

F1, orari Gp Brasile: dove vederlo su Sky, Now e TV8 in tv e streaming

(sport.sky.it)

Non si ferma la Formula 1: terzo appuntamento consecutivo per il Circus, che sbarca in Brasile. La lotta per il titolo Costruttori si infiamma sempre di più: continua la missione rimonta per Ferrari, ...

A che ora la F1 stasera, GP Messico 2024: programma gara, tv, streaming, differita TV8

(informazione.it)

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 21.00 Il Mondiale piloti sembra ... teme la Ferrari dopo quanto visto fino ad ora in Messico. Il pilota della McLaren, infatti, ha spiegato che il ritmo ...