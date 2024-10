Unlimitednews.it - Webuild, accordo con il Bologna per ristrutturare lo stadio Dall’Ara

Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)(ITALPRESS) –FC 1909 ehanno firmato undi partnership con diritto di esclusività fino al 31 dicembre 2027 per lo svolgimento degli ulteriori approfondimenti di fattibilità tecnica e per la ristrutturazione e riqualificazione in modalità EPC (Engineering, Procurement and Construction) dello. L’iniziativa, spiega una nota di, è parte di un più ampio progetto in PPP (Partenariato Pubblico Privato) sviluppato dal club con il Comune di. Con il nuovo, la città si candida ad essere selezionata tra quelle che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032.