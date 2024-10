Virginia Raffaele: "La mia vita è un luna park" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Sono nata e cresciuta dentro un luna park. Facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il brucomela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti". Così Virginia Raffaele, attrice, conduttrice, imitatrice istrionica, presenta "Samusà", il suo spettacolo di enorme successo che riprenderà la tournée proprio dal teatro Storchi, sabato alle 19 e domenica alle 16: la regia è di Federico Tiezzi che ha anche firmato il testo insieme alla stessa attrice, e con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie e Daniele Prato. Ilrestodelcarlino.it - Virginia Raffaele: "La mia vita è un luna park" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Sono nata e cresciuta dentro un. Facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il brucomela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti". Così, attrice, conduttrice, imitatrice istrionica, presenta "Samusà", il suo spettacolo di enorme successo che riprenderà la tournée proprio dal teatro Storchi, sabato alle 19 e domenica alle 16: la regia è di Federico Tiezzi che ha anche firmato il testo insieme alla stessa attrice, e con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie e Daniele Prato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Laè un luna park";: “Lanata al Luna Park tra specchi deformanti e montagne russe”; Francesca Michielin ospite da, chi è la cantante? Età, carriera, malattia,privata e le; Victoria Cabello: «Anche io ho una bella famiglia queer.? Non l'ho più sentita; Gustavo Verde: «Oggi mio padre scriverebbe per, è lei l'erede del varietà tv. Fiorello? Un fuoriclasse, ma si compiace troppo di sé»;torna su Rai Uno con “Colpo di luna”. E dal divano di casa pensiamo: “Bella questa idea, no…; Approfondisci 🔍

checco zalone dice addio a mariangela eboli?

(gazzetta.it)

In un articolo sul suo sito, infatti, l'ex di Nina Moric sostiene che lo showman avrebbe deciso di lasciare la compagna di una vita ... la collega Virginia Raffaele. "Il cuore dell’uomo che ...

Virginia Raffaele è in crisi col compagno Ubaldo?

(veb.it)

Virginia Raffaele, prossima co-conduttrice a Sanremo e soprattutto bravissima imitatrice, a Vanity Fair conferma la crisi in atto con Ubaldo Pantani, con cui sta vivendo un momento complicato.

Video Diario Racconta la tua storia C’È POSTA PER… Un messaggio di tenerezza

(wittytv.it)

Virginia Tomarchio nasce a Catania, ma vive a Roma. Si è formata in una scuola di danza privata, nel 2012 ha danzato in una produzione della compagnia di Raffaele Paganini e ... dopo l’apologia della ...

Virginia Raffaele, la risposta a Belen e quella voce su Sanremo…

(msn.com)

Intervista a tuttotondo per Virginia Raffaele che ha avuto modo di rispondere ... mi alleno per non farmi male, lo sa la mia lombare”, ha replicato la comica e imitatrice. Infine un passaggio ...