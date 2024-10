Movieplayer.it - The Diplomat 2, recensione: la (poca) diplomazia del potere per una nuova stagione ben riuscita

Leggi tutto 📰 Movieplayer.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ritorna su Netflix Keri Russell nei panni dell'ambasciatrice Kate Wyler per un gioco di, politica e tradimenti. Senza dimenticare i richiami contemporanei. Per lasciare scorrere i segreti, dar loro il tempo necessario per annidarsi e nascondersi, non puoi farti immortalare nello spazio di un primo piano. Nel mondo di Thei segreti da custodire, i misteri da svelare, gli inganni da risolvere sono tanti. Dopotutto, siamo nel cuore della politica, tra ambasciatori, primi ministri e segretari che parlano, ma non comunicano, ascoltano ma non si fidano. Ecco allora che anche questa secondadella serie ideata da Debora Cahn (già autrice di Homeland e The West Wing) si gioca tutta sull'ampiezza di sguardo, su totali e campi lunghi capaci di cogliere