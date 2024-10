Stefania Rocca in ‘Vita da Carlo 3’ | Un onore frastornante

Leggi tutto 📰 Funweek.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In attesa del lancio su Paramount+, il 16 novembre, Vita da3 ha riempito il red carpet nell’ultima giornata della Festa del Cinema di Roma. Guidata daVerdone, infatti, una nutritissima schiera di stelle del panorama italiano ha sfilato aumentando l’attesa nei fan. Riservando più di una sorpresa come la presenza di Gianna Nannini, che si unirà al cast nei prossimi episodi. Come ormai il pubblico sa, nella serie realtà e finzione si fondono in una divertente commedia. E questa volta vede Verdone è alle prese con la direzione artistica nientemeno che del Festival di Sanremo. “È un ruolo che non mi appartiene – ci spiegava Verdone – Avere quell’empatia con il pubblico, saper relazionarsi con i cantanti, con la gente. Non sarei capace, anzi sarei finto”.