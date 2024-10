Spagna: comune Valencia, salgono a 8 morti in garage, oltre 100 totali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse) – Il comune di Valencia ha confermato il ritrovamento di corpi senza vita in un garage nel quartiere di La Torre a Valencia. La sindaca, María José Catalá, ha riferito di 8 morti ritrovati in un garage, tra cui un agente di polizia locale, e di una donna trovata senza vita nella sua casa. Lo riporta El Pais. I morti per l’alluvione che ha colpito soprattutto la regione di Valencia salgono quindi a un totale di 104. Lapresse.it - Spagna: comune Valencia, salgono a 8 morti in garage, oltre 100 totali Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse) – Ildiha confermato il ritrovamento di corpi senza vita in unnel quartiere di La Torre a. La sindaca, María José Catalá, ha riferito di 8ritrovati in un, tra cui un agente di polizia locale, e di una donna trovata senza vita nella sua casa. Lo riporta El Pais. Iper l’alluvione che ha colpito soprattutto la regione diquindi a un totale di 104.

