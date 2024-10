Soldi bloccati se non dai i tuoi dati biometrici (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’incubo diventa realtà in Kuwait, dove il governo ha imposto la registrazione di impronte digitali e tratti del volto a tutti, pena il congelamento dei conti. L’obiettivo è la creazione di un sistema di interoperabilità di informazioni. Come nei progetti dell’Ue. Laverita.info - Soldi bloccati se non dai i tuoi dati biometrici Leggi tutto 📰 Laverita.info (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’incubo diventa realtà in Kuwait, dove il governo ha imposto la registrazione di impronte digitali e tratti del volto a tutti, pena il congelamento dei conti. L’obiettivo è la creazione di un sistema di interoperabilità di informazioni. Come nei progetti dell’Ue.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bancomat e cash trapping: la truffa che minaccia i; Zelensky, 'fondi militari Uesiano'; I conti correnti Banca Sella e Hype sonoda alcuni giorni; Colle e il rebus biblioteca comunale. Fondisul vecchio progetto. Pii: "Al lavoro per la nuova sede"; Prelievi e pagamenti col bancomat, ecco perché servono sempre banconote e monetine; Banca Sella e Hype down: conti correntiper migliaia di clienti; Approfondisci 🔍

Bancomat e cash trapping: la truffa che minaccia i tuoi soldi

(telefonino.net)

Torna l'incubo del Cash Trapping, la truffa che ruba i tuoi soldi prelevati da un Bancomat: scopri come riconoscerla e proteggerti.

COINBASE WALLET NON SBLOCCA I SOLDI DEI PROPRI CLIENTI - INVIATO ESPOSTO ANTITRUST

(euroconsumatori.eu)

Coinbase Wallet è un portafoglio digitale sviluppato da Coinbase, una delle piattaforme di scambio di criptovalute più conosciute al mondo. Questo wallet è progettato per consentire agli utenti di ...

Bloccano un 19enne e lo costringono a prelevare soldi dal bancomat: due arresti per tentata estorsione

(fanpage.it)

Il 19enne avrebbe comprato due cartoline al prezzo di 10 euro, ma a questo punto i due indagati avrebbero insistito chiedendo al giovane più soldi costringendolo ad accompagnarlo al bancomat e a ...

Aics, soldi spariti e un buco da oltre 40mila euro con la vecchia gestione: si indaga per appropriazione indebita

(ilgazzettino.it)

PADOVA - La vecchia gestione di Aics Padova (Associazione italiana cultura sport) è finita nel mirino della Procura. Secondo l’accusa, negli anni precedenti al 2023, le ...