Roma pronta la contestazione | curva Sud decide tra sciopero del tifo e tregua

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – I tempi dei sold out, all’Olimpico giallorosso, sembrano lontani. Per isi dellaquella contro il Torino sarà l’ennesima occasione per esprimere il proprio dissenso contro una società che isi giudicano lontana e inadeguata, nonostante i milioni investiti sul mercato. Il rapporto con i Friedkin si è ormai incrinato da tempo sia per alcune scelte commerciali e di marketing, sia per scelte sportive che, secondo il cuore delnista, non hanno rispettato la tradizione giallorossa. La, scoppiata dopo l’esonero di Daniele De Rossi, è destinata a ripresentarsi domani, giovedì 31 ottobre, quando laaffronterà il Torino all’Olimpico.