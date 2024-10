Lapresse.it - Roma, la Fontana di Trevi diventa ‘Piscina di Trevi’ per lavori

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladi, a, si può osservare solo da dei pannelli trasparenti posti a qualche metro di distanza dal monumento. Iin occasione del giubileo del 2025 stanno avendo un impatto concreto sulla città, dalle opere architettoniche nascoste da impalcature alle metro chiuse prima per l’ammodernamento e il restauro. Per non negare il tradizionale rito del lancio delle monetine, il Comune diha deciso di installare una piscina davanti a uno dei simboli capitolini.