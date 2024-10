’Occhio al fantasma’, sabato alla Rocca il gioco di avventura (Di giovedì 31 ottobre 2024) A novembre, la Rocca di Riolo Terme (nella foto) si veste di mistero, di giochi immersivi e di avventure. Si parte sabato alle 20.30 con ’Occhio al fantasma’, un’esperienza da brividi per tutta la famiglia, che invita gli intrepidi a inoltrarsi nella Rocca al calar della notte armati solo di una torcia e del loro coraggio. La storia racconta che tre fantasmi abitino tra le antiche mura, e questa visita al buio permetterà di scoprire chi, o cosa, anima ancora i corridoi e le sale. Dopo la visita, una caccia al tesoro fantasmagorica sfida i partecipanti a risolvere enigmi, svelare misteriosi QR Code e affrontare prove ingegnose. I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo. Per maggiori informazioni: 335 1209933 - 0546 77450 Rocca www.amaparco.it/Roccadiriolo Ilrestodelcarlino.it - ’Occhio al fantasma’, sabato alla Rocca il gioco di avventura Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A novembre, ladi Riolo Terme (nella foto) si veste di mistero, di giochi immersivi e di avventure. Si partealle 20.30 conal, un’esperienza da brividi per tutta la famiglia, che invita gli intrepidi a inoltrarsi nellaal calar della notte armati solo di una torcia e del loro coraggio. La storia racconta che tre fantasmi abitino tra le antiche mura, e questa visita al buio permetterà di scoprire chi, o cosa, anima ancora i corridoi e le sale. Dopo la visita, una caccia al tesoro fantasmagorica sfida i partecipanti a risolvere enigmi, svelare misteriosi QR Code e affrontare prove ingegnose. I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicatadi Riolo. Per maggiori informazioni: 335 1209933 - 0546 77450 [email protected] www.amaparco.it/diriolo

Gli eventi di novembre alla Rocca di Riolo Terme

(ravennawebtv.it)

Alla Rocca di Riolo novembre si veste di mistero, di giochi immersivi e di avventure, con un calendario di eventi pensati per trasportare i visitatori in un viaggio nel tempo tra intrighi, scoperte e ...

Novembre alla Rocca di Riolo: mistero, giochi immersivi e avventure storiche

(ravennanotizie.it)

La Rocca di Riolo prepara un mese di novembre all'insegna del mistero e dell'avventura, con un calendario ricco di eventi che trasporteranno i visitatori ...

