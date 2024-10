Neonata morta a Padova: la mamma ai domiciliari in Puglia (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' stata assegnata agli arresti domiciliari Melissa Russo Machado, la ballerina italo-brasiliana residente nel Barese accusata di omicidio volontario aggravato della Neonata da lei partorita nella notte tra il 28 e il 29 nell'abitazione sopra un night club di Piove di Sacco, in provincia di Baritoday.it - Neonata morta a Padova: la mamma ai domiciliari in Puglia Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' stata assegnata agli arrestiMelissa Russo Machado, la ballerina italo-brasiliana residente nel Barese accusata di omicidio volontario aggravato dellada lei partorita nella notte tra il 28 e il 29 nell'abitazione sopra un night club di Piove di Sacco, in provincia di

Neonata morta a Piove di Sacco, confermato l'arresto della madre, inviata ai domiciliari in Puglia

La 29enne italo-brasiliana, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. L'ipotesi di reato è di omicidio pluriaggravato e non di infanticidio. La Procura apre un altro fascicolo, per sfruttamento de ...

Neonata morta nel water, la mamma 29enne davanti al giudice non risponde alle domande: va ai domiciliari dai genitori

La giovane donna stamattina (31 ottobre) è comparsa in tribunale a Padova davanti al giudice per essere sottoposta ... era stata ricoverata subito dopo la scoperta del cadavere della neonata) e per il ...

Orrore a Padova, neonata partorita nel night club. La Procura: “La madre ha annegato la bimba nel water”

Secondo gli investigatori, la piccola è morta per cause non naturali. "Era una buona ragazza, se avessi pensato che sarebbe stata in grado di fare una cosa simile l’avrei cacciata", spiega il propriet ...

Neonata morta nel water, la madre 29enne davanti al giudice: non ha risposto alle domande sulla notte dell'orrore

PADOVA - Non ha risposto alle domande del giudice. Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Melissa Russo Machado, la 29enne barese italo-brasiliana accusata di ...