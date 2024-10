MotoGP su TV8: orari in chiaro GP Malesia 2024, programma differite 1-3 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Gran Premio di Malesia è il diciannovesimo e penultimo dei venti atti sui quali si sta sviluppando il Motomondiale 2024. La MotoGP e le classi formative si apprestano a vivere la terza settimana consecutiva di gare, che andrà a concludere il “Trittico dell’Estremo Oriente”. Dopodiché, si farà finalmente ritorno in Europa dopo una lunga trasferta. Sepang è un impianto che ha alzato esponenzialmente l’asticella. Eretto sulla fine degli anni ’90, può essere concettualmente considerato il primo vero autodromo del XXI secolo. Concepito da Hermann Tilke, dotato di una carreggiata enorme e di strutture di supporto all’avanguardia, ha fissato i nuovi standard organizzativi per il motorsport globale. Si scenderà in pista da venerdì 1 a domenica 3 novembre. Chiaramente, la Malacca è dall’altra parte del mondo, dunque il fuso orario sarà particolarmente marcato. Oasport.it - MotoGP su TV8: orari in chiaro GP Malesia 2024, programma differite 1-3 novembre Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Gran Premio diè il diciannovesimo e penultimo dei venti atti sui quali si sta sviluppando il Motomondiale. Lae le classi formative si apprestano a vivere la terza settimana consecutiva di gare, che andrà a concludere il “Trittico dell’Estremo Oriente”. Dopodiché, si farà finalmente ritorno in Europa dopo una lunga trasferta. Sepang è un impianto che ha alzato esponenzialmente l’asticella. Eretto sulla fine degli anni ’90, può essere concettualmente considerato il primo vero autodromo del XXI secolo. Concepito da Hermann Tilke, dotato di una carreggiata enorme e di strutture di supporto all’avanguardia, ha fissato i nuovi standard organizzativi per il motorsport globale. Si scenderà in pista da venerdì 1 a domenica 3. Chiaramente, la Malacca è dall’altra parte del mondo, dunque il fusoo sarà particolarmente marcato.

