Messinaservizi approva la nuova pianta organica al via le prime settanta assunzioni

Approvata la nuova pianta organica di MessinaServizi: il numero dei dipendenti salirà a 720 entro il 31 dicembre

L’Assemblea dei Soci di MessinaServizi Bene Comune ha approvato la nuova pianta organica, che permetterà di aumentare il numero di dipendenti da 598 a 720 entro il 31 dicembre. Come anticipato lo scor ...

Entro fine anno 123 unità in più, in totale ne sono previste 931. E c’è la nuova area dedicata verde pubblico e disinfestazioni ...

Dal primo novembre, o giù di lì, potranno arrivare al Comune 179 nuovi dipendenti e una settantina alla Messina Servizi.

