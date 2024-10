Marsciano, disinnesco ordigno bellico: evacuata la popolazione nel raggio di un chilometro e mezzo (Di giovedì 31 ottobre 2024) I genieri dell'Esercito Italiano pronti a disinnescare un ordigno della II guerra mondiale. Le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 1000 libbre (454 chilogrammi con circa 240 chili di tritolo), residuato bellico inesploso rinvenuto nel mese di maggio 2024 nel comune di Perugiatoday.it - Marsciano, disinnesco ordigno bellico: evacuata la popolazione nel raggio di un chilometro e mezzo Leggi tutto 📰 Perugiatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I genieri dell'Esercito Italiano pronti a disinnescare undella II guerra mondiale. Le operazioni die brillamento di una bomba d’aereo da 1000 libbre (454 chilogrammi con circa 240 chili di tritolo), residuatoinesploso rinvenuto nel mese di maggio 2024 nel comune di

La mattina di domenica 3 novembre avranno luogo le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico di grandi dimensioni della Seconda guerra mondiale che è stato ritrovato a ridosso del centro abitato ...

Si svolgeranno domenica 3 novembre le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico di grandi dimensioni della Seconda ... della popolazione presso il Palazzetto dello Sport di Marsciano e presso i ...

Le operazioni sono state programmate per la mattina di domenica 3 novembre: tutte le informazioni sull'evacuazione di una zona per un raggio di 1,5 chilometri dal punto dove verrà fatto brillare l'esp ...

La bomba risale alla Seconda guerra mondiale. In città saranno allestiti punti di accoglienza: via a 5 incontri con la cittadinanza ...