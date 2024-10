Lettera43.it - L’Ue apre un’indagine su Temu, piattaforma di e-commerce cinese

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Commissione europea ha apertosulla big dell’e-per far luce sulla vendita di prodotti illegali sul suo sito. Sotto la lente di Bruxelles anche il design della, i sistemi di raccomandazione degli acquisti per gli utenti e l’accesso ai dati per i ricercatori. Nelle settimane scorse,Bruxelles aveva chiesto alladi fornire informazioni sulle misure messe in campo per prevenire la vendita di articoli illeciti e sui rischi relativi alla tutela dei consumatori. L’indagine, aperta ai sensi del Digital services act, potrebbe portare a multe fino al 6 per cento del giro di affari annuo di