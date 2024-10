Lo spettacolo “Giocattoli” con Tiziana Schiavarelli e Dante Marmone al Teatro Abeliano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fine settimana intenso al Teatro Abeliano di Bari. S’inizia domani, venerdì 1 alle 21, con la rassegna “Dancerstudio” che propone la prima nazionale dello spettacolo “The Other Faust”, a cura dell’Accademia Unika per la regia e le coreografie di Sabrina Speranza. In scena i danzatori Andrea Baritoday.it - Lo spettacolo “Giocattoli” con Tiziana Schiavarelli e Dante Marmone al Teatro Abeliano Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fine settimana intenso aldi Bari. S’inizia domani, venerdì 1 alle 21, con la rassegna “Dancerstudio” che propone la prima nazionale dello“The Other Faust”, a cura dell’Accademia Unika per la regia e le coreografie di Sabrina Speranza. In scena i danzatori Andrea

Lo spettacolo “Giocattoli” con Tiziana Schiavarelli e Dante Marmone al Teatro Abeliano

Fine settimana intenso al Teatro Abeliano di Bari. S’inizia domani, venerdì 1 alle 21, con la rassegna “Dancerstudio” che propone la prima nazionale dello spettacolo “The Other Faust”, a cura dell’Acc ...

