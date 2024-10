Le Stagioni Dell’Amore: il promo del nuovo dating show di Mara Venier con gli avatar (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Stagioni Dell’Amore è il nuovo dating show di Rai1 che andrà in onda ogni sabato pomeriggio (a partire da sabato 9 novembre) alle 14:00 condotto da Mara Venier. Un dating show per over 60, ma se pensate a una sorta di Trono Over di Uomini & Donne su un treno vi sbagliate di grosso. Ad incontrarsi, infatti, non saranno i nonni single, ma i loro avatar (quanto più simili a com’erano da giovani) che però saranno guidati e comandati dai concorrenti. I veri single sessantenni si vedranno solo dopo ‘la scelta’ fatta dopo aver parlato tra avatar. L’idea è davvero originale e il promo è molto carino. “La voglia di amare non passa col tempo, trovare l’amore dopo una certa età è solo più difficile. Mi viene da pensare che a vent’anni era tutto più semplice. Biccy.it - Le Stagioni Dell’Amore: il promo del nuovo dating show di Mara Venier con gli avatar Leggi tutto 📰 Biccy.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Leè ildi Rai1 che andrà in onda ogni sabato pomeriggio (a partire da sabato 9 novembre) alle 14:00 condotto da. Unper over 60, ma se pensate a una sorta di Trono Over di Uomini & Donne su un treno vi sbagliate di grosso. Ad incontrarsi, infatti, non saranno i nonni single, ma i loro(quanto più simili a com’erano da giovani) che però saranno guidati e comandati dai concorrenti. I veri single sessantenni si vedranno solo dopo ‘la scelta’ fatta dopo aver parlato tra. L’idea è davvero originale e ilè molto carino. “La voglia di amare non passa col tempo, trovare l’amore dopo una certa età è solo più difficile. Mi viene da pensare che a vent’anni era tutto più semplice.

