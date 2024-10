Le case di Milano con gli affitti bassi che rischiano di sparire (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bloccare gli sfratti per finita locazione, ma anche quelli che attualmente sono in fase di delibera. È quello che hanno chiesto i manifestanti dei sindacati della casa e gli inquilini che nella mattinata di giovedì 31 ottobre hanno protestato davanti al Pio Albergo Trivulzio. L’istituzione Milanotoday.it - Le case di Milano con gli affitti bassi che rischiano di sparire Leggi tutto 📰 Milanotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bloccare gli sfratti per finita locazione, ma anche quelli che attualmente sono in fase di delibera. È quello che hanno chiesto i manifestanti dei sindacati della casa e gli inquilini che nella mattinata di giovedì 31 ottobre hanno protestato davanti al Pio Albergo Trivulzio. L’istituzione

A Milano 10mila nuove case a prezzi bassi: massimo 666 euro al mese per 100mq

Saranno ad affitto permanente, con un canone massimo di 80 euro/mq all'anno (per 100 mq, significa al massimo 666 euro al mese). Il Comune cederà il diritto di superficie agli sviluppatori. Si parte c ...

Affitti brevi, a Milano 18.250 case: davvero fanno aumentare i canoni e riducono l’offerta in città? La ricerca

Secondo lo studio di Aigab e Italianway, non c’è relazione tra affitti brevi e spopolamento della città di Milano. Su un totale di 809 mila immobili, 18.250 sono per locazioni a 30 o meno giorni. La s ...

A Milano, per ogni affitto breve ci sono due case sfitte

A Milano, per ogni abitazione destinata agli affitti brevi, ce ne sono due che i proprietari preferiscono lasciare vuote. I principali motivi sono la preoccupazione per la morosità nella locazione tra ...

Milano vara un piano da 10mila case contro il caro affitti, ma è polemica: «Non si coprono nemmeno i costi di costruzione»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo aveva annunciato e ora il Piano Casa del Comune da 10mila appartamenti è realtà, la delibera è passata in giunta mercoledì mattina ...