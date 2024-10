Late Night With the Devil, recensione: poco spavento, ma tanta originalità. Il film dei Cairnes è un caso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cameron e Colin Cairnes scrivono e dirigono un horror movie efficace nella sua struttura, e capace di enfatizzare il concetto di found footage. Al centro, una digressione sul successo e sulla televisione. Disponibile in streaming. Senza dubbio, un horror meno inquietante di quanto potessimo immaginare, tuttavia pure tra quelli più originali e suggestivi visti di recente. Non è nemmeno un caso che il paese di produzione sia l'Australia (in parte con gli Emirati Arabi), ultimamente sempre più centrale rispetto al genere (basti pensare a Talk to Me, o ancora prima a Babadook), nonché pronto a stupire, sperimentare e, se vogliamo, pure innovare i canoni. E allora, molto (troppo) in sordina è arrivato in streaming (disponibile in varie store digitali, da Prime Video a Primafila) uno dei casi cinematografici del 2024, ovvero Late Night With the Movieplayer.it - Late Night With the Devil, recensione: poco spavento, ma tanta originalità. Il film dei Cairnes è un caso Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cameron e Colinscrivono e dirigono un horror movie efficace nella sua struttura, e capace di enfatizzare il concetto di found footage. Al centro, una digressione sul successo e sulla televisione. Disponibile in streaming. Senza dubbio, un horror meno inquietante di quanto potessimo immaginare, tuttavia pure tra quelli più originali e suggestivi visti di recente. Non è nemmeno unche il paese di produzione sia l'Australia (in parte con gli Emirati Arabi), ultimamente sempre più centrale rispetto al genere (basti pensare a Talk to Me, o ancora prima a Babadook), nonché pronto a stupire, sperimentare e, se vogliamo, pure innovare i canoni. E allora, molto (troppo) in sordina è arrivato in streaming (disponibile in varie store digitali, da Prime Video a Primafila) uno dei casi cinematografici del 2024, ovverothe

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Devil, recensione: poco spavento, ma tanta originalità. Il film dei Cairnes è un caso;Devil, recensione: un sorprendente horror sovrannaturale "vecchia scuola" a misura di Halloween (disponibile su Apple TV+);Devil: recensione;Devil , tutto sul film horror che spopola su TikTok; Osservatorio Found Footage presents:Devil;Devil; Approfondisci 🔍

Late Night With the Devil, recensione: poco spavento, ma tanta originalità. Il film dei Cairnes è un caso

(movieplayer.it)

Cameron e Colin Cairnes scrivono e dirigono Late Night With the Devil, un horror movie efficace nella sua struttura, e capace di enfatizzare il concetto di found footage. Al centro, una digressione su ...

Late Night with the Devil, recensione: un sorprendente horror sovrannaturale “vecchia scuola” a misura di Halloween (disponibile su Apple TV+)

(cineblog.it)

Recensione e tutto quello che c'è da sapere su "Late Night with the Devil: In onda con il diavolo", il film horror di Appel TV+ diretto daI Cairnes Brothers e con protagonista David Dastmalchian.

Blu-ray Review – Late Night with the Devil (2023)

(flickeringmyth.com)

There is something very familiar about Late Night with the Devil and at the same time, something very uncanny and almost ‘off’ about it. The familiarity comes with the format, as the movie is ...

LATE NIGHT WITH THE DEVIL : STREAM IT OR SKIP IT?

(decider.com)

Horror-comedy Late Night with the Devil (now streaming on Shudder, AMC+, and Hulu) had a strong opening for an IFC Films release, grossing $2.8 million in its opening weekend. Notably, it made $ ...