L'Ascoli fa canestro. Il basket femminile è tornato in città:: "Ed è solo l'inizio" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quasi un decennio dopo, il Piceno torna ad essere un punto di riferimento per la pallacanestro 'in rosa'. Merito delL'Ascoli basket, gloriosa società sportiva della città delle cento torri, che è tornata ad avere una formazione femminile. Si tratta, per il momento, dell'Under 13. Ma in futuro l'obiettivo sarà quello di avere altre squadre iscritte nei vari campionati. Intanto, però, dopo circa dieci anni nei quali ad Ascoli mancava, per le ragazze, la possibilità di giocare a basket, ecco ricreata una bella opportunità per le giovani appassionate. Al momento, la rosa a disposizione dell'allenatrice Susanna Lopazio è composta da una ventina di giocatrici, che hanno debuttato nello scorso weekend nel campionato regionale perdendo a Osimo, con uno scarto di dieci punti, ma che hanno già mostrato di avere ampi margini di miglioramento.

