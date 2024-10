Gamberorosso.it - La svolta di Starbucks che abbassa i prezzi del cappuccino di soia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Addio, costi aggiuntivi: latte d’avena o vaccino ora avranno lo stesso prezzo presso i punti vendita. Una mossa pensata per ingraziarsi i clienti, specialmente in un periodo così difficile per il mercato statunitense, dove le aspettative di vendita non sono state soddisfatte. Il motivo, stando a quanto riportato dall’amministratore delegato Brian Niccol, sarebbe da imputare al servizio, considerato meno attento rispetto al passato: allora ecco il primo passo avanti, unmento dei, anzi un livellamento. Le bevande vegetali sono sempre più scelte dalla clientela, ed è ora di rendere più accessibile il prodotto a tutti. Le proteste contro il sovrapprezzo del latte d'avenaha iniziato a proporle fin dal 1997, quando ha aggiunto per la prima volta il latte diin menu.