Jack Ryan, dopo la serie John Krasinski tornerà in un nuovo film prodotto da Amazon

La serie si è conclusa con la sua quarta stagione, ma Amazon ha deciso di espandere l'universo narrativo con un ulteriore film che arriverà al cinema Amazon MGM Studios sta sviluppando un nuovo film su Jack Ryan come prossima tappa dell'evoluzione del franchise di Tom Clancy che vedrà ancora John Krasinski protagonista. Wendell Pierce, che ha recitato accanto a Krasinski nella serie, sarà anche lui tra il cast principale, mentre Michael Kelly è in trattative per riprendere il suo ruolo dalla serie. Andrew Bernstein, che è stato produttore esecutivo e regista della seconda stagione della serie, dirigerà il film da una sceneggiatura di Aaron Rabin, che è stato produttore esecutivo e scrittore della quarta e ultima stagione della serie. John Krasinski e Allyson Seeger producono tramite

Jack Ryan, dopo la serie John Krasinski tornerà in un nuovo film prodotto da Amazon

La serie si è conclusa con la sua quarta stagione, ma Amazon ha deciso di espandere l'universo narrativo con un ulteriore film che arriverà al cinema ...

L'universo di Jack Ryan è pronto a espandersi: ecco quale sarà il prossimo progetto sull'agente della CIA di John Krasinski.

Amazon MGM Studios annuncia un nuovo film su Jack Ryan, con John Krasinski nel ruolo principale. Il progetto, in fase di sviluppo, promette di espandere l'universo narrativo di Tom Clancy.

Dopo la serie di successo, l'attore riprenderà il ruolo iconico nel cinema, con Wendell Pierce e Michael Kelly che potrebbero ritornare.