Lanazione.it - Isola, passaggio a livello bloccato. E’ stata anche colpa della nebbia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Incredibile ma vero. Le code chilometriche che si sono formate ieri mattina sulla Cassia, dalla Val d’Arbia verso Siena, con punte di cinque chilometri sono dovute, di riflesso,alla. Non perché le vetture procedevano incolonnate stante la scarsa visibilità, piuttosto per via di un sensore deld’Arbia. Che hala sbarra. Tutti fermi. Pendolari e quanti andavano a lavoro in città. Rfi in serata ha spiegato che si tratta di un sistema di massima sicurezza, radar e laser. In sostanza, se avverte la benché minima ostruzione si blocca. E’ come quando uno viaggia in auto: se c’è laprocede piano, a passo d’uomo. Perché non c’è visibilità. Proprio il fatto che il sensore non riuscisse a percepire se la sede era libera, gli impediva di comprendere l’esistenza di un eventuale ostacolo. Di qui il blocco.