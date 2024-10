I pm: «Santanchè vada a giudizio». Decisione attesa a fine novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Daniela Santanchè deve essere processata per falso in bilancio sul caso Visibilia». Ieri, durante l’udienza preliminare, i pm milanesi Marina Gravina e Luigi Luzi hanno ribadito la loro richiesta. Durante I pm: «Santanchè vada a giudizio». Decisione attesa a fine novembre il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - I pm: «Santanchè vada a giudizio». Decisione attesa a fine novembre Leggi tutto 📰 Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Danieladeve essere processata per falso in bilancio sul caso Visibilia». Ieri, durante l’udienza preliminare, i pm milanesi Marina Gravina e Luigi Luzi hanno ribadito la loro richiesta. Durante I pm: «».il manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Caso Visibilia, i pm di Milano insistono: a processo la ministra Santanchè; I pm: «Santanchèa giudizio». Decisione attesa a fine novembre; Caso Visibilia, i Pm di Milano insistono: «Santanchèa processo»; "Daniela Santanché va processata, sapeva e ha taciuto"; I pm di Milano insistono, a processo la ministra Santanchè; Trame immaginarie e riforme inutili; Approfondisci 🔍

Visibilia, i pm : “Santanchè va processata” Ministra “sapeva dei bilanci falsi, ha taciuto”

(ilfattoquotidiano.it)

Tutti “sapevano e tutti hanno taciuto” sulle presunte irregolarità sui conti del gruppo Visibilia, compresa Daniela Santanchè, che ha fondato e amministrato la galassia editoriale, fino a dismettere l ...

Il caso Visibilia, l’accusa: “Santanché sapeva delle irregolarità, vada a processo”

(informazione.it)

La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia. All'udienza preliminare a porte c ...

Visibilia, i pm di Milano insistono: a processo la ministra Santanchè

(primaonline.it)

La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè per l'inchiesta su Visibilia Editore ...

Daniela Santanchè accusata di falso in bilancio, la Procura: “Tutti sapevano e tutti hanno taciuto”

(informazione.it)

Altro giro, altro tassello giudiziario. L'offensiva togata contro il governo ritorna a Daniela Santanché: contro il ministro del Turismo piove la richiesta di rinvio a giudizio… Leggi ...