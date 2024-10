Lapresse.it - Halloween: dolcetto o scherzetto e zucche intagliate, tutto quello che c’è da sapere

(Di giovedì 31 ottobre 2024)sta diventando una celebrazione sempre più popolare inil mondo, e in particolare nel Regno Unito. Molti esperti di folklore ritengono che l’moderno abbia le sue origini nel festival celtico irlandese di Samhain e che gli elementi “spaventosi” e “soprannaturali” facessero parte del cambiamento di stagione, quando l’autunno lascia il posto all’inverno. Le origini dinel Regno Unito Merrill Kaplan, direttrice del Centro per gli Studi sul Folklore dell’Università Statale dell’Ohio, afferma: “C’era sicuramente qualcosa di più antico, perché esisteva un vecchio festival irlandese chiamato Samhain. Non sappiamo molto al riguardo, ma sembra fosse un momento in cui era più probabile incontrare qualcosa di soprannaturale.