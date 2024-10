Ilnapolista.it - Gilmour non è più un tirocinante, è diventato il perfetto alter ego di Lobotka (CorSport)

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Billyha preso il posto dell’infortunatonegli ultimi match di campionato del Napoli. E le sue prestazioni stanno convincendo. L’ex Brighton, infatti, partita dopo partita, sta dimostrando di sentirsi sempre più a suo agio in campo e con la sua nuova maglia.non è più un, èl’ego diScrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport: La sua terza prova da titolare è stata ottima, la migliore delle tre. Un crescendo continuo. L’allenatore del Napoli gliel’ha fatto notare. Non ha risparmiato elogi e complimenti a caldo. Non era facile contro il Milan in uno stadio che vibra di storia, ma è anche in contesti del genere che il talento sa emergere. A 23 anni non ha avuto paura. Si è sentito al sicuro accanto alla squadra e ha affrontato la partita con personalità e qualità.