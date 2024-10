Sport.quotidiano.net - Genoa-Fiorentina, Palladino: “Vittoria sporca e sofferta. Non guardo la classifica”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - Soffisfazione in casadopo il successo di Marassi contro il. Questo il pensiero in sala stampa di mister Raffaele. “E’ stata una. E’ stata una partita difficile. Voglio fare i complimenti ale ai suoi tifosi perché oggi è stato molto difficile giocare in questo stadio con un pubblico che ha incitato i suoi giocatori. E’ stata una partita, ci hanno messo in difficoltà sulle seconde palle ma queste sono le vittorie che ti danno soddisfazione. Ci serviva unacosì, da uomini veri. Sono le vittorie che ci fanno crescere e ci danno grande morale e consapevolezza”. Lacontinua a non guardarla? “Non mi piace guardarla, penso al Torino. Allanon ci pensavo.la crescita della squadra. Dobbiamo mantenere questa umiltà .