Genoa-Fiorentina 0-1, Grifone sfortunato e la crisi continua (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa volta la punizione è troppo severa per il Genoa che contro la Fiorentina gioca alla pari, costruisce alcuni palle gol ma alla fine si piega ancora. L'ennesimo ko della squadra di Gilardino arriva dopo il gol di Gosens al 72', nel finale l'assalto alla porta di De Gea è vibrante ma non Genovatoday.it - Genoa-Fiorentina 0-1, Grifone sfortunato e la crisi continua Leggi tutto 📰 Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa volta la punizione è troppo severa per ilche contro lagioca alla pari, costruisce alcuni palle gol ma alla fine si piega ancora. L'ennesimo ko della squadra di Gilardino arriva dopo il gol di Gosens al 72', nel finale l'assalto alla porta di De Gea è vibrante ma non

Genoa-Fiorentina risultato 0-1: Gosens lancia i viola al terzo posto, crisi Gilardino

Genoa e Fiorentina si presentano all'incontro di Marassi separati da 10 punti in classifica. I liguri vogliono lasciare l'ultimo posto in classifica causato dalle vittorie di Lecce e Venezia, ma sono ...

Genoa-Fiorentina 0-1: segna Gosens, i viola salgono al terzo posto

Basta una rete dell’esterno nel secondo tempo. De Gea salva nel finale, Gilardino resta ultimo ...

Genoa – Fiorentina 0-1 highlights e gol: la decide Gosens!

Genoa – Fiorentina 1-0 highlights e gol: la decide un guizzo di Gosens nel secondo tempo, bravissimo Beltran nel cross! E' andata oggi in scena, alle ore 18:30 italiane, la sfida tra Genoa e

Genoa-Fiorentina 0-1: il tabellino

GENOA-FIORENTINA 0-1 (0-0) RETE: 27` st Gosens (F) GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli (77' Zanoli), Thorsby (77' Pereiro), Bad.