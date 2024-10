Ilfattoquotidiano.it - Gemmato e la réclame della sua clinica privata, Schlein: “Palese conflitto d’interessi, non può restare. Insulto a chi ha rinunciato a curarsi”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “È assolutamente evidente che un sottosegretario alla Salute con undi interessi non possa rimanere un minuto di più in quel ruolo”. Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly, in riferimento al caso – sollevato dal Fatto –pubblicità delle cliniche baresi di cui è socio il sottosegretario alla Salute Marcello(FdI), nelle quali si promettono accertamenti “senza dover attendere i lunghi tempi del Servizio sanitario pubblico” (cioè quelli che propriodovrebbe occuparsi di accorciare). “Lo abbiamo sempre detto. La destra non sta smantellando la sanità pubblica per sciatteria, ma per un preciso disegno. E chi ci guadagna? Solo loro, la destra. Lo spot è unai quei 4,5 milioni di italiani che hanno giàproprio causa di quelle liste d’attesa che lapromette di far saltare”, attacca