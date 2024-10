Folla commossa ai funerali di Matilde Lorenzi la madre Elena | Ci hai donato tantissimo

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Unadavanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno – dove è stato proclamato lutto cittadino – ha accolto il feretro di, la giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni dopo un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. “Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004: eri nata velocemente e adesso hai deciso di andartene via di fretta. Voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori”, sono le parole pronunciate da mamma. “Eri riservata – ha proseguito la, rivolgendosi ancora alla figlia in chiesa – ti aprivi con calma, ci hai. Te ne siamo grati. Devi continuare a sciare là dove sei. Ti adoro. Grazie”. Il padre Adolfo è tornato a parlare del progetto per aumentare la sicurezza sulle piste.