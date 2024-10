Esplosione in una casa a Pont Canavese: scoppia una bombola di gpl, cede un muro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un'Esplosione è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, in una casa di via Berchera a Pont Canavese, a causa dello scoppio di una bombola di gpl. I residenti di borgata Villanuova hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco dei distaccamenti di Cuorgnè e Torinotoday.it - Esplosione in una casa a Pont Canavese: scoppia una bombola di gpl, cede un muro Leggi tutto 📰 Torinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un'è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, in unadi via Berchera a, a causa dello scoppio di unadi gpl. I residenti di borgata Villanuova hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco dei distaccamenti di Cuorgnè e

Intervento dei vigili del fuoco di Cuorgnè e Ivrea. Fortunatamente, non si sono registrati dei feriti. Il proprietario non era in casa al momento dell’esplosione. Accertamenti in corso da parte dei ca ...

Esplosione in una casa situata in via Berchera, a Pont Canavese, questa mattina, giovedì 31 ottobre 2024, poco prima delle 9.30. Sul posto sono ...

Un'esplosione scuote il Canavese: indagini in corso, tanto spavento per i cittadini. Si riaccende il dibattito sulla prevenzione ...

