Gaeta.it - Epidemia di Escherichia coli negli Stati Uniti: Cipolle fresche colpite McDonald’s, 27 ricoveri

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente focolaio di infezione daha sollevato preoccupazioni tra i consumatori statunitensi, portando a 90 casi confermati e 27ospedali. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dai Centers for Disease Control and Prevention , lea fette sembrano essere la fonte probabile di questa, che ha colpito diversi. Con una rapida diffusione delle informazioni e delle indagini, i Cdc hanno tracciato i contagi e raccomandato precauzioni, facendo emergere la necessità di vigilanza durante le transazioni alimentari. Il bilancio dell’: numeri crescenti eSecondo il report aggiornato del 30 ottobre, sono emersi 15 nuovi casi dai precedenti 75 segnalati, aumentando il numero totale di contagiati a 90 in 13americani.