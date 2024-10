"Emergenza casa, Comune immobile" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Affrontare con serietà l’Emergenza casa, basta con mega progetti che poi nei fatti si dimostrano insufficienti e non adeguati alla realtà. Serve un cambio di approccio al tema della sicurezza. Lo afferma Stefano Spinelli, candidato per FdI alla Regione Emilia Romagna. "In città - dichiara – c’è il problema della casa. Il Comune, infatti, aveva presentato un mega progetto, il cosiddetto quartiere Novello, da impiegare a questo scopo con alloggi a prezzo di mercato o poco meno, in parte in vendita e in parte in affitto. Ma, ovviamente, è naufragato e ne è rimasta una piccola parte. La recente iniziativa del sindaco di creare una società che garantisca ai locatori una piccola parte del canone impagato è insufficiente.Tra l’altro ripercorre le orme di un’altra iniziativa, ovvero Cesena per l’affitto, di cui si sono perse le tracce. Ilrestodelcarlino.it - "Emergenza casa, Comune immobile" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Affrontare con serietà l’, basta con mega progetti che poi nei fatti si dimostrano insufficienti e non adeguati alla realtà. Serve un cambio di approccio al tema della sicurezza. Lo afferma Stefano Spinelli, candidato per FdI alla Regione Emilia Romagna. "In città - dichiara – c’è il problema della. Il, infatti, aveva presentato un mega progetto, il cosiddetto quartiere Novello, da impiegare a questo scopo con alloggi a prezzo di mercato o poco meno, in parte in vendita e in parte in affitto. Ma, ovviamente, è naufragato e ne è rimasta una piccola parte. La recente iniziativa del sindaco di creare una società che garantisca ai locatori una piccola parte del canone impagato è insufficiente.Tra l’altro ripercorre le orme di un’altra iniziativa, ovvero Cesena per l’affitto, di cui si sono perse le tracce.

Stefano Spinelli critica i mega progetti abitativi fallimentari e propone un cambio di approccio alla sicurezza urbana, sottolineando l'inefficacia delle attuali iniziative comunali.

