DigitalBits l’Inter non ha ancora incassato due fatture | l’importo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La questionerimane una ferita aperta per. Nel bilancio al 30 giugno 2024, si dedica un paragrafo alla causa contro l’ex sponsor di maglia, avviata dopo che il 26 maggio 2023 il club ha esercitato il diritto di eccezione per inadempimento totale. Di fronte al prolungarsi dell’inadempimento da parte di Zytara Labs, il club ha depositato un ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Milano, supportato da uno studio legale esterno, valutando i costi e le possibilità di recuperare le somme dovute. Tuttavia, il 5 aprile 2024, l’Autorità Centrale statunitense ha comunicato che la notifica del decreto a Zytara Labs non era andata a buon fine per irreperibilità.